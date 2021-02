Onderzoekers: ‘Geen pestgedrag bij Volksbank’

Dat zijn de belangrijkste conclusies van twee ingehuurde onderzoekers naar de golf aan onrust die een halfjaar geleden aan de oppervlakte kwam bij De Volksbank. Door intern geruzie werd financieel directeur Pieter Veuger ontslagen en stapte operating officer (coo) Mirjam Verhoeven uit onvrede over de interne gang van zaken op.

Hoewel pesten en intimideren op de werkvloer en in de directiekamer geen dagelijkse gang van zaken is bij De Volksbank, constateren de onderzoekers wel dit ‘incidenteel’ gebeurt. „Als ook dat dat voor sommigen tot een onveilige werksituatie heeft geleid”, zo schrijven zij in hun eindrapport.

Cultuur

De doelstelling van De Volksbank, het zogenoemde ‘Bankieren met de menselijke maat’ blijkt ‘breed te worden onderschreven door het management en andere sleutelfunctionarissen’ van de staatsbank. Maar: „Tegelijkertijd is er te veel ruimte voor eigen interpretaties van de betekenis en concrete uitwerking ervan.” Volgens de onderzoekers is dit ‘niet bevorderlijk voor een resultaatgerichte cultuur’.

In 2019 en 2020 stelde De Volksbank enkele nieuwe directieleden, waarvan Veuger begin vorig jaar officieel in dienst trad. „Er hebben kennelijk misverstanden kunnen ontstaan over de precieze invulling van de rollen die zij werden geacht te vervullen en de taakafbakening die zij hadden”, aldus de onderzoekers. „Daarbij werd soms onvoldoende gezocht naar draagvlak voor ideeën, hetgeen tot verstoorde verhoudingen heeft geleid.”

Voormalig-cfo Pieter Veuger (links) met oud-ceo Maurice Oostendorp. Ⓒ ANP/HH

De problemen kunnen volgens het onderzoeksrapport worden voorkomen als De Volksbank ‘langer en uitvoeriger’ de tijd neemt om nieuwe bestuurders aan te stellen. Juist de directie dient er volgens de onderzoekers voor dat er ‘niet alleen met de menselijke maat wordt gebankierd, maar ook kan worden gewerkt’.

Heldere conclusies

Onderzoekers Paul Nobelen en Gerrard Boot spraken van september tot en met afgelopen december met 34 personen, waaronder commissarissen, directieleden en oud-directieleden van De Volksbank en vertegenwoordigers van NLFI, het agentschap dat aandelen van genationaliseerde financiële instellingen voor de Staat beheert.

President-commissaris Jan van Rutte spreekt van een rapport met ‘heldere conclusies’. „Dit bevestigt dat de dynamiek in de directie van De Volksbank en de interactie tussen de raad van commissarissen en directie tussen januari en augustus 2020 niet optimaal was. Dat had wel gemoeten.” Van Rutte stelt dat er al maatregelen zijn genomen voor een ‘goede en positieve dynamiek’, waardoor herhaling moet worden voorkomen.

De afgelopen zomer al binnen een halfjaar ontslagen Veuger probeerde vorige week nog de publicatie van het eindrapport via een kortgeding te voorkomen. Hij had beslag laten leggen op de documenten, omdat de onderzoekers volgens hem ‘aan de leiband’ van zijn voormalige werkgever zouden lopen en onvoldoende wederhoor plegen.

De Rechtbank Midden-Nederland veegde de bezwaren echter van tafel, omdat Veuger geen bewijs voor zijn beweringen had gepresenteerd. De voorzieningenrechter concludeerde daarentegen dat de onderzoekers ‘logisch en zorgvuldig’ te werk waren gegaan.