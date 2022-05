President Bundesbank voorziet meerdere rentestappen dit jaar

„Tijdens onze vergadering in juni moeten we een duidelijk signaal geven over waar we naartoe gaan”, zei Nagel tegen het Duitse tijdschrift Der Spiegel. „Vanuit mijn oogpunt moeten we dan in juli een eerste rentestap zetten en in de tweede helft van het jaar volgen met verdere stappen.”

Op de financiële markten wordt alom rekening gehouden met een verhoging van de rente met 0,25 procentpunt in juli. In september zou nog zo’n stap moeten volgen waardoor het voor banken vanaf dat moment geen geld meer kost om vermogen bij de ECB te stallen.

ECB-president Christine Lagarde ontvouwde eerder deze week een plan om tegen het einde van het derde kwartaal af te zijn van negatieve rentetarieven. De inflatie zal deze maand naar verwachting oplopen tot bijna vier keer de ECB-doelstelling van 2 procent. Verschillende beleidsmakers zouden zelfs een stap met 0,5 procentpunt op de depositorente in juli wel zien zitten, waarmee deze dan gelijk op nul zou uitkomen.