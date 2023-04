Beurs: Universal Music valt uit de toon op vlakke AEX

ASMI (+2,1%) is de grootste stijger in de AEX. De chiptoeleverancier veert op na woensdag een koersdreun van 7,5% te hebben geïncasseerd vanwege een tegenvallende orderontvangst.

Unilever mag 1,7% bijschrijven. De levensmiddelengigant heeft de omzet afgelopen kwartaal met 7% zien stijgen tot €14,8 miljard, mede dankzij prijsverhogingen. De onderliggende omzetgroei bedraagt 10,5% en valt daarmee hoger uit dan analisten hadden verwacht. Vertrekkend Unilever-topman Alan Jope spreekt van „een goede start van het jaar”.

Universal Music Group (-3,8%) valt echter uit de toon bij de hoofdfondsen. Het muzieklabel kwam woensdagavond met tegenvallende resultaten. Universal verdiende in het eerste kwartaal flink aan de verkoop van platen van artiesten als Taylor Swift en Morgan Wallen, en zag de omzet stijgen. De inkomsten uit streaming stonden wel onder druk, omdat adverteerders minder geld steken in digitale reclame vanwege de afgezwakte economie.

Bij de middelgrote fondsen staat luchtvaartconcern Air France KLM (+4,1%) bovenaan. Corbion verliest juist 4,1%. De melkzuurproducent publiceerde woensdag een kwartaalupdate.

Ondanks de viering van Koningsdag wordt er vandaag gewoon gehandeld op de Amsterdamse beurs. Beursplein 5 is maandag wel gesloten vanwege de Dag van de Arbeid.

’Koningsdag heeft weinig effect op beurshandel’

Dat het overgrote deel van Nederland vrij is op Koningsdag heeft volgens vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge) weinig effect op de beurshandel in Amsterdam. „De grootste handelsvolumes komen van buitenlandse beleggers. Die weten waarschijnlijk niet eens dat het hier Koningsdag is.”

Op Wall Street verloor de financieel zwakke First Republic Bank gisteren opnieuw bijna 30% van haar beurswaarde. Maar Van Schie verwacht niet dat dit een nieuwe bankencrisis gaat inluiden. Hij wijst daarbij ook op de positieve kwartaalresultaten die Barclays en Deutsche Bank vanochtend hebben gepresenteerd.

Wel kunnen er binnenkort zorgen bij beleggers ontstaan over het schuldenplafond in de VS, waarschuwt Van Schie. Ontwikkelingen op de obligatiemarkt geven volgens hem namelijk aan dat het schuldenplafond er al over twee maanden in zicht komt. „Dat is eerder dan verwacht. De belastinginkomsten in de VS blijken tegen te vallen”, legt de vermogensbeheerder uit.

’Wall Street richting hogere opening’

Wall Street koerst vandaag richting een hogere opening. Voor de Dow Jones-index wordt een openingswinst van circa 0,4% voorzien. Techbeurs Nasdaq komt ongeveer 0,9% hoger uit de startblokken.

Hasbro koerst bijna 5% hoger in de voorbeurshandel. De Amerikaanse speelgoedfabrikant heeft in het eerste kwartaal de verkopen verder zien dalen. Mensen kopen minder speelgoed vanwege de hoge inflatie en onzekere economie. Maar de resultaten van Hasbro, bekend van Monopoly, Transformers, Dungeons & Dragons, Peppa Pig en My Little Pony, zijn beter dan analisten hadden voorzien.

De Amerikaanse beurzen lieten woensdag een verdeeld beeld zien. De Dow Jones-index zakte toen 0,7%. Techbeurs Nasdaq steeg juist 0,5%. Dat was mede te danken aan meevallende kwartaalresultaten van techreus Microsoft.Woensdagavond laat publiceerde Facebook-moeder Meta positieve cijfers. Het aandeel Meta stijgt vanmiddag circa 12% bij de opening van de beurzen in New York.

Resultaten Amazon

Beleggers kijken intussen ook alvast vooruit naar de kwartaalcijfers waarmee techreus Amazon vanavond na de slotbel op Wall Street komt. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de cloudtak AWS. In coronatijd investeerden bedrijven veel in de cloud, mede om thuiswerken mogelijk te maken. Maar na het einde van de pandemie werd dat aanzienlijk minder. AWS was dan ook een van de afdelingen waar relatief veel mensen moesten vertrekken toen Amazon in twee rondes 27.000 banen schrapte. Dat moet de kosten drukken van die afdeling. Tegelijkertijd lieten Amazons concurrenten Microsoft en Google-moeder Alphabet deze week juist goede resultaten zien bij hun cloudactiviteiten.

Ook de verkopen van webwinkel Amazon zullen worden uitgeplozen. Zeker nu de inflatie hoog blijft, neemt de angst voor verdere renteverhogingen en een mogelijke recessie toe. Die zou er toe kunnen leiden dat huishoudens minder gaan kopen bij Amazon.

Beurzen Azië wachten op Bank of Japan

Chiptester Advantest en zakenbank Nomura gingen donderdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Tokio na tegenvallende kwartaalberichten. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Bank of Japan, dat vrijdag bekend wordt gemaakt. Het is het eerste besluit van de centrale bank onder de nieuwe gouverneur Kazou Ueda.

Advantest leverde 9% in na een teleurstellende winstverwachting voor het hele jaar. Nomura, dat de nettowinst in het afgelopen kwartaal met 76% zag kelderen, raakte 7% kwijt. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, steeg 0,2%.

Canon behoorde in Tokio tot de sterkste stijgers met een koerswinst van 5%. De Japanse producent van camera’s, printers en medische apparatuur verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar.

De andere belangrijke aandelenmarkten in Azië lieten een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,3%. De beurs in Shanghai won 0,7% en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,4%.

De Chinese verzekeraar Ping An Insurance steeg 10% na een sterke winstgroei in het eerste kwartaal. De Britse bank Standard Chartered, die ook een notering heeft in Hongkong, klom bijna 4% dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De Kospi in Seoul klom 0,4%. Samsung won 0,8%. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipconcern zag de nettowinst in het eerste kwartaal met dik 86% dalen doordat consumenten vanwege de hoge inflatie voorzichtiger zijn geworden met uitgaven aan elektronica. Een dalende vraag naar chips en lagere prijzen voor halfgeleiders zorgden daarbij voor een fors verlies bij zijn chipdivisie. In de tweede helft van het jaar voorziet Samsung wel een geleidelijk herstel in de vraag naar geheugenchips. Het bedrijf had eerder al voorlopige kwartaalcijfers bekendgemaakt.