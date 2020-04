Aantal corona-faillissementen valt (nog) mee

De afgelopen week zijn er 44 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er zestien minder dan een week eerder en zelfs drie minder dan een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uitstel van executie

Toch moeten we niet te vroeg juichen, waarschuwt Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nyenrode Business Universiteit. „Het duurt bij sommige bedrijven eventjes voordat ze omvallen. Schuldeisers zullen nu ook zeggen: laten we kijken wat we nog binnen kunnen harken. Dit is pas de eerste week na de extra maatregelen, het lijkt meer op uitstel van executie.”

Met acht stuks worden de meeste faillissementen op dit moment uitgesproken in de handel. Daarna volgen specialistische zakelijke dienstverlening met zes en de bouw en industrie met elk vijf. Volgens Koelewijn logisch dat juist zij eruit springen, al mist hij ook een sector.

Horeca

„Ik had ook de horeca verwacht, hoewel je daar ook veel kleine spelers hebt die misschien niet in de cijfers worden opgenomen. De horeca heeft de boekhouding vaak slecht op orde, dan ga je als eerste kopje-onder. Sowieso is het hebben van goede informatiesystemen nu cruciaal. Grote bedrijven weten daardoor langer te overleven. Ook omdat zij meer macht hebben om debiteuren aan te pakken. Dat zie je ook bij Hema, die de macht heeft om tegen crediteuren te zeggen dat ze maar even op hun geld moeten wachten.”

De noodmaatregelen van het kabinet en de soepele banken zullen zeker helpen, maar alle faillissementen voorkomen is onmogelijk. „De crepeergevallen gaan hoe dan ook om. Bij sommigen is de zaak niet meer te redden. Dan zullen banken ze toch naar bijzonder beheer moeten sturen.”

Ketens

Uiteindelijk is een faillissement niet alleen vervelend voor het betreffende bedrijf, de hele economie heeft er last van. „De gevolgen zijn groot. Eén geval gaat helemaal de keten in. Vooral de tussenketens, zoals winkeliers en groothandels, merken dit meteen.”