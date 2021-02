AEX werkt met steun topper Randstad verlies weg

Na een kabbelend verloop sloot de AEX-index 0,1% hoger op 657 punten. De AMX-index zakte 0,1weg naar 1000,33 punten. Maandag sloot de beursgraadmeter voor middelgrote fondsen voor het eerst boven 1000 punten.

De meeste overige Europese beurzen doen ook een stapje terug. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX verliezen respectievelijk 0,1% en 0,4%. De Franse CAC 40 schommelt net onder het slot van maandag.

"Adempauze"

Volgens Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, is er even een adempauze bij beleggers nadat in de voorbije handelsdagen de aandelenmarkten nog een opgewekt beeld lieten zien. „Met een brede stroom aan resultaten uit onder meer de bankensector op komst deze week is het afwachten of de cijfers gaan mee- of tegenvallen of juist in lijn zijn met de verwachting. Daarnaast kwamen de obligatierentes, zoals in Duitsland wat af. Verder gaf het nieuws over het tegenvallende onderzoek in Zuid-Afrika over het vaccin van AstraZenica reden tot enige zorg. Aan de andere kant boden de oliewaarden steun gelet op de indrukwekkende stijging van de olieprijzen.”

Mevissen houdt een slag om de arm in hoeverre de opmars van de aandelenmarkten gaat voortzetten. „De grootste rek is er bij de koersen wel uit. Naar verwachting zal vroeger of later het vizier van overheden zich gaan richten op de diepe zakken van de techreuzen. Ook zijn de geesten rijp zeker met president Biden aan de macht om bedrijven, zoals Amazon, die enorm profiteren van de lockdowns ten kosten van de lokale middenstand, aan te gaan pakken.”

Hoofdrol Randstad

In de AEX gaat Randstad 2,4% vooruit, na de publicatie van licht meevallende kwartaalcijfers. De mededeling dat de uitzender in januari weer op het niveau van een jaar geleden zit, valt goed bij beleggers. Evenals het voorstel om voor €3,24 per aandeel uit te gaan keren.

Unibail Rodamco Westfield houdt met een plus 3,4% de koppositie in handen. Het vastgoedconcern doet woensdag nabeurs de boeken open met inzage over de impact van de lockdown op winkelcentra.

Shell ziet de winst omslaan naar een verlies van 0,4%.. Milieudefensie stelt op basis van door onderzoeksbureau Rystad onderzochte data dat de CO2-uitstoot van de olie- en gasproducent blijft toenemen, ondanks de groene ambities.

In de achterhoede staat Just Eat Takeaway, met een min van 2%. De maaltijdbezorger staat al enkele dagen onder druk, mede in reactie op de uitgifte van converteerbare obligaties.

AkzoNobel levert 1,1% in. Maandag won de verfproducent nog, op het besluit zich terug te trekken uit de dure overnamestrijd rond een Finse branchegenoot. RELX is eveneens in mindere doen met een terugval van 1,6%. Unilever dat vorige week al zwak presteerde, moet 0,1% afstaan.

Koffieproducent JDE Peet's doet bij de middelgrote fondsen goede zaken met een winst van 1,6%, na een koopadvies van de Duitse zakenbank Berenberg.

GrandVision krijgt er 1,8% bij. Branchegenoot EssilorLuxottica heeft een nieuwe stap gezet om het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish definitief in te lijven. Vopak pakt de koppositie met een vooruitgang van 2,5% voortliftend op de hausse bij de olieprijzen.

Air France KLM zit in de achterhoede met een verlies van 2,7%. KLM voert weer al zijn geplande vluchten naar China uit. Corbion is in slechte doen met een aderlating van 5,2%.

Benieuwd naar de favoriete aandelen van de beursexperts Nico Inberg (DeAandeelHouder.nl) en Albert Jellema (ProBeleggen)? Meld je dan aan voor het online seminar donderdagavond.