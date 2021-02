AEX zakt licht in het rood

De AEX is gaandeweg de ochtend licht weggezakt. Beleggers doen het na enkele prachtige beursdagen rustig aan, in afwachting van nieuwe kwartaalcijfers. Uitzendconcern Randstad wordt beloond voor mooie kwartaalcijfers. Ook Shell is geliefd. Just Eat Takeaway en AkzoNobel staan onder druk.