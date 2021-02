Shell bezorgt AEX winstje

De AEX wint in het eerste handelsuur licht, dankzij de mooie plus van zwaargewicht Shell. Beleggers doen het na enkele prachtige beursdagen rustig aan, in afwachting van nieuwe kwartaalcijfers. Uitzendconcern Randstad kwam hier vanochtend al mee. Zowel het goede begin van 2021 als het hoge dividend sprak beleggers aan.