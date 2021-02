Takeaway bezorgt AEX tegenwind; zon schijnt bij GrandVision

De AEX-index staat rond kwart over twaalf 0,3% lager op 654,5 punten. De AMX staat 0,1% in de min op 1001,2 punten. Maandag sloot de beursgraadmeter voor middelgrote fondsen voor het eerst boven 1000 punten.

De meeste overige Europese beurzen doen ook een stapje terug. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX verliezen respectievelijk 0,1% en 0,5%. De Franse CAC 40 schommelt rond het slot van maandag.

"Hoogtevrees"

Beleggers zijn in afwachting van een stroom nieuwe kwartaalcijfers, zoals van de Nederlandse banken later deze week. Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro Oddo BHF, benadrukt dat even de kat uit de boom wordt gekeken op weg naar het vervolg van het cijferseizoen. „Wall Street hobbelt van record naar record met het omvangrijke Amerikaanse steunpakket op komst, maar ik begin toch wel hoogtevrees te krijgen. Bij de stemming op de aandelenbeurzen hangt veel af hoe de prestaties er bij ons en in de VS uit gaan zien in de komende dagen met in Amsterdam ook aandacht voor de cijfers van Adyen en Unibail Rodamco.”

Hoofdrol Randstad

In de AEX gaat Randstad met een winst van 3% aan kop, na de publicatie van licht meevallende kwartaalcijfers. De mededeling dat de uitzender in januari weer op het niveau van een jaar geleden zit, valt goed bij beleggers. Evenals het voorstel om voor €3,24 per aandeel uit te gaan keren. Van Holst wijst er op dat cyclische fondsen een flink herstel laten zien na de malaise in het tweede kwartaal.

Unibail Rodamco Westfield volgt met een vooruitgang van 1,6%. Het vastgoedconcern doet woensdag nabeurs de boeken open met inzage in de impact van de lockdown op winkelcentra.

Shell stijgt 1%, gesteund door de voortgaande stijging van de olieprijzen. Milieudefensie stelt op basis van door onderzoeksbureau Rystad onderzochte data dat de CO2-uitstoot van de olie- en gasproducent blijft toenemen, ondanks de groene ambities.

Onderin staat Just Eat Takeaway, met een min van 1,7%. De maaltijdbezorger staat al enkele dagen onder druk, mede in reactie op de uitgifte van converteerbare obligaties. AkzoNobel levert 1,3% in. Maandag won de verfproducent nog, op het besluit zich terug te trekken uit de dure overnamestrijd rond een Finse branchegenoot.

Koffieproducent JDE Peet's doet bij de middelgrote fondsen goede zaken met een winst van 1,7% uit, na een koopadvies van de Duitse zakenbank Berenberg. Koploper GrandVision krijgt er 2,8% bij. Branchegenoot EssilorLuxottica heeft een nieuwe stap gezet om het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish definitief in te lijven.

Air France KLM zit in de achterhoede met een verlies van 1,3%. KLM voert weer al zijn geplande vluchten naar China uit.

