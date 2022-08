Landgoedfair als ode aan overleden baron

Volgende week, voor de 26ste keer, zijn vanaf woensdag de producten van het landgoed er te koop, afgezien van kleding, brocante en meer. Tussen de eetkraampjes zijn ook demonstraties te zien, workshops te volgen en andere activiteiten voor het hele gezin.

Een vriendin van Nathalie wilde bijna dertig jaar geleden een fair voor het buitenleven organiseren. „Ze haalde er allerlei mensen bij. Ook Frans, als boer, en mij als marketingmeisje”, kijkt Nathalie terug. „Zo heb ik hem ontmoet. Al snel rees de vraag: ’Frans, waarom doen we het niet bij jou in Beesd, op Mariënwaerdt?’ Hij moest eerst langs zijn vader”, zegt ze over de markante CDA-politicus Otto baron van Verschuer. „Zoiets was hier nog nooit gedaan.”

Het toegangshek dat velen volgende week weer zullen passeren. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

Vanaf 1995 ging Mariënwaerdt het ook zelf organiseren. „We pakten het samen op”, zegt Nathalie. „In dat jaar zijn we ook getrouwd.” De huwelijksreis werd gepland rond de fair die het landgoed steeds meer bekendheid zou gaan geven. „Het was echt iets van ons samen.”

Inmiddels wordt Mariënwaerdt met zijn 1000 ha en 200 medewerkers jaloers bekeken door menig landgoedeigenaar die zijn eigen bezit rendabel probeert te krijgen. Volgende week, nog geen twee maanden na Frans’ overlijden, worden in Beesd weer zo’n 30.000 bezoekers verwacht. „Dit keer weer met de demo-ring op een prominente plek”, legt Nathalie uit over de arena met demonstraties als schapendrijven, een hondenshow en een roofvogelshow. „Die demo’s waren echt Frans zijn ding. Maar anderen in de organisatie schoven de ring steeds verder weg. Nu staan de demonstraties weer centraal, als een ode aan Frans.”

Nathalie wordt nadrukkelijk geholpen door haar zoon Frits, die zijn bachelor rechten achter de rug heeft en nu opgaat voor zijn masters. „Ik ga varen op de Aeltje”, zegt hij over de rondvaarten op de Linge. „En ik doe de dairy fair.” Hij heeft een goed beeld van het reilen en zeilen op het landgoed: „Mijn vader vertelde me veel over de bedrijfsvoering. Maar of hij hem ooit zal opvolgen als bedrijfsleider, is te vroeg om te zeggen.

Keuzes genoeg op Mariënwaerdt.

Zijn zus Nora, die de hogere hotelschool volgt, regelt het pop-up restaurant tijdens de fair. „Ik deed ook de Landgoedkeuken toen we die nog als aparte zaak hadden in Utrecht”, omschrijft ze haar ervaring. „Nu ben ik bezig om personeel te werven voor de fair en om de roosters rond te krijgen. De inkoop-bestellijsten doe ik ook.” Haar zus Vita is tijdens de fair in San Francisco voor haar studie. „Maar haar huisgenoten en andere vriendinnen komen ons hier meehelpen”, verheugt nora zich al.

Iedereen steekt de handen uit de mouwen, nu baron Frans is weggevallen. Net als Otto, de zoon van Frans’ broer Bernhard baron van Verschuer. „Hij ging dit jaar met emeritaat als predikant van de Laurenskerk in Rotterdam”, zegt Nathalie over haar zwager. „Hij wist niet wat hij met zijn tijd zou gaan doen. Nu weet hij het.”