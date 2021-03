Autodealergroep Stern diep in het rood

Overigens was de winst in 2019 enigszins vertekend door de eenmalige opbrengsten uit de leasetak Sternlease en het elektrische scootmobiel- en brommobielbedrijf Mango Mobility. Deze deals hebben de winst over 2019 voor €22,8 miljoen positief beïnvloed.

De omzet van Stern daalde van €877 miljoen in 2019 naar €751 miljoen afgelopen jaar. Het bruto bedrijfsresultaat (ebitda) kwam in 2020 uit op €35,7 miljoen, bijna €2 miljoen minder dan het voorgaand jaar.

Voor 2021 durft het bedrijf vanwege de onzekerheden door de coronapandemie nog geen verwachtingen uit te spreken. Ondanks het verlies is directievoorzitter Henk van der Kwast optimistisch. „De kwasstroom uit bedrijfsoperaties komt uit op €45,5 miljoen, een zeer forse verbetering te nopzichte van 2019. De financiële basis van Stern is daardoor sterker dan ooit.”

Stern is al sinds vorig jaar op zoek naar een partner voor verdere uitbreiding in Europa. Voor de uitbraak van de coronapandemie was Stern in gesprek met de Zweedse dealergroep voor een fusie, maar die gesprekken zijn gestaakt vanwege corona. In 2019 liet Stern-baas Van der Kwast in De Telegraaf weten dat het concern twijfelde aan zijn beursnotering en eveneens openstaat voor een overname door een ander partij.