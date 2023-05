Rem op bezorging pakketten bij PostNL aan begin nieuwe jaar

De omzet over de eerste maanden van 2023 kwam uit op 783 miljoen euro, een daling van 3 procent op jaarbasis. De hoeveelheid verwerkte pakketten liep in die periode terug met 6,5 procent. Na aftrek van de kosten bedroeg de winst 4 miljoen euro. Dat is flink minder dan een jaar eerder, toen de winst nog uitkwam op 34 miljoen euro.

"Zoete woorden top PostNL"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„Zoete woorden van de top van PostNL kunnen niet verhullen dat de onderneming verzwakt is in het eerste kwartaal. Een tal van rode vlaggen is daar opgestoken: PostNL bezorgde 10% minder pakketten, een nettowinst die praktisch nul is, hogere salarislasten en er ging ook nog eens meer geld uit dan er naar binnen kwam. Aangezien PostNL de meeste marktmacht heeft, zullen hogere prijzen voor de consument in het vooruitzicht liggen en zal PostNL verder gaan met snijden. Het lijkt een kwestie van tijd voordat grootaandeelhouder Daniel Kretinsky zich zal gaan roeren bij het aanmodderende PostNL.”

Topvrouw Herna Verhagen is desondanks tevreden. Zij spreekt van een „positief effect van de noodzakelijke stappen” die het postbedrijf moest nemen om de kosten terug te dringen. Daaronder vallen maatregelen om de inflatiedruk en teruglopende volumes tegen te gaan. Bijvoorbeeld het schrappen van tot driehonderd ondersteunende banen op de afdeling Pakketten bij PostNL. Vanaf 2024 moeten al die maatregelen jaarlijks zo’n 25 miljoen euro aan kosten besparen.

Die reorganisatie vordert volgens PostNL volgens plan. „Al met al zijn we tevreden over de manier waarop het jaar is begonnen”, aldus Verhagen. Het economische klimaat blijft volgens haar onzeker, maar vooralsnog denkt het bedrijf aan het eind van 2023 een winst van tussen de 70 miljoen en 100 miljoen euro te behalen. Dat is de winst voor aftrek van rente en belastingen. Voor dit kwartaal kwam die winst nog uit op 7 miljoen euro.