’Mode-avontuur Beyoncé bij Adidas loopt uit op flop’

In plaats van de $250 miljoen omzet waar het kledingmerk intern op rekende, is er maar voor $40 verkocht, meldt zakenkrant Wall Street Journal op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met ingewijden. Daarmee is de omzet van Beyoncés kledinglijn vorig jaar met de helft afgenomen. De superster zelf ontvangt jaarlijks $20 miljoen compensatie.

Een kleine vier jaar geleden moest Beyoncé het Adidas-merk Ivy Park nieuw leven inblazen. Dat zou ze gaan doen als ’creatief partner’ en ontwerper van kleding en schoenen. De man die haar als uithangbord bij het Duitse bedrijf naar binnen hengelde, Eric Liedtke, wist ook Kanye West aan het merk te verbinden. Die verbintenis werd dit najaar door Adidas verscheurd na antisemitische uitspraken van de rapper met presidentiële ambities. Na het verbreken van dit contract moest Adidas een winstwaarschuwing afgeven - de derde in een paar maanden tijd. Liedtke zelf, ooit getipt als Adidas’ nieuwe ceo, trok een halfjaar na het strikken van Beyoncé de deur van het bedrijf achter zich dicht.

Tegenover de Wall Street Journal laat Adidas weten dat de samenwerking met Beyoncé „sterk en succesvol” is. Het bedrijf zegt niets over de financiële prestaties van Ivy Park. De zangeres zelf wil niet reageren.

De flop bij Adidas hoeft ’Queen Bey’ niet te deren. De zangeres heeft sinds dit weekend een recordaantal Grammy’s op de schoorsteenmantel staan en is volgens de website Celebrity Net Worth liefst $500 miljoen waard. Haar man, de rapper Jay-Z, zou goed zijn voor $1,3 miljard.