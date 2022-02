Jeugdzorgmedewerkers staken vanwege bezuinigingen

De FNV eist dat de geplande bezuinigingen op jeugdzorg van tafel gaan. Bovendien willen ze dat het geld dat gemeenten ontvangen voor jeugdzorg, geoormerkt wordt, zodat gemeenten het beschikbare geld niet aan andere zaken kunnen uitgeven.

Verder is de inzet van de FNV ’een eerlijke loonsverhoging voor al die mensen die ondanks de zware omstandigheden nog steeds hun belangrijke werk blijven doen’.

32.000 medewerkers

Het wordt de tweede staking in de jeugdzorg ooit. „Dit is een beroepsgroep die normaal liever niet staakt, omdat er enorm veel betrokkenheid is tegenover de kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben”, zegt Maaike van der Aar van FNV Jeugdzorg.

„Maar het water staat iedereen inmiddels tot ver over de lippen. Dat er snel iets gebeurt om de problemen aan te pakken, is juist ook in het belang van die kwetsbare doelgroep. Het kabinet kijkt echter de andere kant op en dat zorgt voor veel emotie bij onze leden. De actiebereidheid is enorm.’

In de cao Jeugdzorg worden afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt voor zo’n 32.000 medewerkers. Naast de 24-uursstaking, organiseert de FNV op 15 maart een protestactie op het Malieveld in Den Haag. De bond verwacht dat dat duizenden jeugdwerkers, ouders en jongeren mee zullen doen.