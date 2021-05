Onafhankelijk Schotland wordt een ’economische ramp’

Buitenland

Duizenden mensen in Frankrijk de straat op bij ’1 mei-protesten’

Duizenden mensen zijn zaterdag in verschillende Franse steden de straat opgegaan voor ’1 mei-protesten’. Betogers toonden ondanks nationale coronamaatregelen hun onvrede over onder meer de overheidsplannen om werkloosheidsuitkeringen aan te passen. In het land waren ruim 300 demonstraties gepland, o...