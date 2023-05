Bonden dreigen met acties bij Philips na vastlopen gesprekken

Volgens FNV heeft Philips tot vrijdag 12.00 uur de tijd om in te gaan op de eisen van de bond. „Als de werkgever niet op het ultimatum ingaat, dan gaan de leden van de vakbond over tot acties. Dit zou dan de eerste keer in meer dan twee decennia zijn dat leden bij Philips actievoeren”, stelt FNV. „Als Philips niet voor die tijd met een positieve reactie komt, hebben de vakbonden hun handen vrij voor acties”, vult CNV aan.

De vakbonden hebben een procentuele loonsverhoging voorgesteld, met daarbij minimaal 290 euro bruto per maand. „Zo gaan de collega’s met lagere lonen er in verhouding meer op vooruit. Dit bod is niet door Philips opgepakt, waardoor we teruggaan naar de oorspronkelijke inzet: automatische prijscompensatie”, stelt FNV. Philips en de bonden zijn het ook oneens over de looptijd van de cao.

Volgens CNV onderhandelen de vakbonden en werkgever al vijf maanden over een nieuwe cao. „Tot nu toe zonder resultaat. Struikelblok is het verschil van inzicht in hoeveel van de slechte resultaten, onder andere door het apneu-fiasco, het elektronicabedrijf mag afwentelen op de medewerkers”, zegt de bond.

CNV wijst erop dat er een grote reorganisatie loopt die alleen al in Nederland ruim 1900 arbeidsplaatsen gaat kosten. Dat heeft Philips in het eerste kwartaal al een besparing van ruim 100 miljoen euro opgeleverd. „Om dan ook nog de achterblijvers te laten bloeden via hun arbeidsvoorwaarden is buitenproportioneel.”

Hoe eventuele acties bij Philips eruit komen te zien, is nog niet bekend.

Een woordvoerder van Philips laat weten dat het ultimatum intern wordt besproken. „We vinden het jammer dat de bonden hebben aangegeven niet verder met ons te willen onderhandelen. Wij hopen met ze aan tafel te blijven om zo snel mogelijk een nieuwe cao af te sluiten”, aldus de zegsman.

Hij wijst erop dat, hoewel het beter gaat met Philips, er wel gelet moet worden op de kosten. „We komen uit een uitdagende financiële situatie.”