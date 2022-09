Premium Het beste van De Telegraaf

’Stop met vergelijken Nederlandse hypotheekschuld met andere landen’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Een bekend argument van de politiek om de bijl te zetten in de hypotheekverstrekking is dat de Nederlandse huizenschuld veel hoger is dan in andere Europese landen. Die vergelijking gaat echter niet op, constateren de opstellers van een woningmarktrapport. En van hogere belastingen voor woningbezitters worden huurders ook niet beter.