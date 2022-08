Lange rijen op Schiphol zorgen voor boze reacties

Een woordvoerder van Schiphol legt uit dat de luchthaven om meer beveiligers had gevraagd bij beveiligingsbedrijven. Dat er toch minder aan de slag gingen, kan meerdere oorzaken hebben. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat zich meer beveiligers ziek gemeld hadden, maar of dat zo is kan de zegsman niet aangeven.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling was op Schiphol dit jaar al vaker sprake van chaotische taferelen. De laatste dagen was het mede door de maatregelen die Schiphol had genomen wel weer iets rustiger. Toen hoefden mensen volgens de luchthaven niet buiten in de rij te staan, ondanks dat er toen wel iets meer vertrekkende reizigers waren dan de bijna 50.000 van zaterdag.

Te optimistisch

Op zijn website had Schiphol eerder op zaterdag al gewaarschuwd dat reizigers mogelijk even buiten onder de overkapping moesten wachten. Dat bleek uiteindelijk een te optimistische inschatting. In de praktijk moesten mensen ook buiten de overkappingen staan. Dat laatste komt ook naar voren uit foto’s die mensen op sociale media hebben gepost.

„De rij begint zelfs buiten de tent. Loop al ruim 180 minuten in de rij! Wat een ellende!”, twitterde een verontwaardigde reiziger bijvoorbeeld bij foto’s van grote drommen mensen in en voor de luchthaven.

Ook plaatste iemand een foto van een hoop achtergebleven koffers, met in het bijschrijft de tekst „Je schaamt je kapot.” De kofferproblematiek speelt al enige tijd, maar cijfers over hoeveel weeskoffers het betreft geeft Schiphol de laatste weken niet meer.

Zondag weer een piekdag

Zondag verwacht de luchthaven weer een piekdag, zowel wat betreft het aantal vertrekkende als het aantal aankomende reizigers. Dat betekent dat de rijen dan mogelijk weer buitenom geleid moeten worden. Doorslaggevend voor de wachttijden lijkt echter of er dan wel voldoende beveiligers aan de slag zijn, en daarover kan de woordvoerder van Schiphol nu nog geen inschatting maken.

Reizigers wordt wel aangeraden niet eerder dan vier uur voor vertrek naar de luchthaven te komen. Wanneer je te vroeg bent, is je incheckbalie of bagagedrop-off toch nog niet open. Dan sta je volgens Schiphol onnodig te wachten, en dat probeert het vliegveld te voorkomen.