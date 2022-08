Minder rijen op Schiphol

Zaterdag waren er minder beveiligers aan het werk dan gepland. Hoe dat precies kwam, kon Schiphol niet zeggen. Maar door de personeelskrapte duurde het in ieder geval veel langer dan voorgaande dagen om alle reizigers door de beveiliging te laten gaan. De rijen stonden voor het eerst ook weer buiten de vertrekhal en op sociale media waren veel boze reacties te lezen.

„De rij begint zelfs buiten de tent. Loop al ruim 180 minuten in de rij! Wat een ellende!”, twitterde een reiziger bijvoorbeeld bij foto’s van grote drommen mensen in en voor de luchthaven.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling was op Schiphol dit jaar al vaker sprake van chaotische taferelen. De laatste dagen was het mede door de maatregelen die Schiphol had genomen wel weer iets rustiger. Toen hoefden mensen volgens de luchthaven niet buiten in de rij te staan, ondanks dat er toen wel iets meer vertrekkende reizigers waren dan de bijna 50.000 van zaterdag.

Schiphol heeft het zondag vooral druk met passagiers die aankomen. Volgens de luchthaven gaat het om zo’n 65.000 reizigers die terugkeren van elders en niet door de security hoeven. Het aantal vertrekkende passagiers is bijna 55.000. In totaal verwerkt Schiphol zondag 180.000 reizigers, verspreid over 1267 vluchten. Daarbij gaat het om transferpassagiers en om vertrekkende en aankomende passagiers.