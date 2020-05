Van cao-loonstijgingen blijft weinig over

De scherpe daling is een gevolg van de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt over de economische positie van een bedrijf of bedrijfstak, schrijft werkgeversorganisatie AWVN in het cao-maandbericht. Ook de komende maanden zijn volgens AWVN lagere maandgemiddelden te verwachten.

Slechts zes cao’s

Op dit moment is het cao-overleg in de meeste bedrijfstakken gestaakt. In april werden slechts zes cao’s afgesloten, meldt AWVN. Normaal gesproken zijn dat er ruim dertig. April, mei en juni zijn doorgaans zeer drukke cao-maanden met vele tientallen nieuwe cao’s. De verwachting is dat de loonafspraken in de vele nu stilgelegde onderhandelingen lager zullen uitkomen dan de afgelopen periode.

De cao’s die in april zijn afgesproken, stonden volgens AWVN al voor de coronacrisis grotendeels in de steigers. „Desondanks klinkt de veranderende bedrijfseconomische situatie al her en der door”, schrijft de werkgeversorganisatie, die betrokken is bij het merendeel van de achthonderd Nederlandse cao’s.

Bedrijfsleven

De coronacrisis zal de loonstijgingen in het bedrijfsleven volgens AWVN sterker raken dan die bij de overheid.

Bekijk ook: Loonsverhoging gaat in rook op

Door de stilgevallen onderhandelingen zitten ongeveer een miljoen werknemers nog voor de zomer zonder cao. Tot er nieuwe arbeidsvoorwaarden op tafel liggen, gelden de afspraken in de oude cao’s.