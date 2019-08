’Flixbus belazert personeel Eurolines’

Flixbus nam Eurolines eerder dit jaar over van het Franse Transdev. Volgens de bond zou zeker een jaar lang niet worden getornd aan arbeidsvoorwaarden en contracten van Eurolines-personeel. Krap drie maanden later moeten medewerkers van kantoren in Duivendrecht, Rotterdam en Den Haag echter vrezen voor hun baan.

FNV zegt dat de werknemers een minimale ontslagvergoeding wordt aangeboden en dat Flixbus weigert te onderhandelen over een sociaal plan. De bond sluit acties niet uit als Flixbus niet met een beter bod komt. Ook een gang naar de rechter behoort tot de mogelijkheden als de Duitsers besluiten ’goedkoop’ van hun personeel af te willen.

Reactie Flixbus

Flixbus zegt in een schriftelijke reactie dat de onrendabele Nederlandse verkooppunten en een ondersteunend kantoor worden gesloten en dat daarmee twaalf arbeidsplaatsen vervallen. Enkele medewerkers krijgen een andere baan aangeboden bij Flixbus.

Het bedrijf ontkent echter dat ten tijde van de overname afspraken zijn gemaakt over de toekomst van Eurolines. Flixbus zegt met de bond van gedachten te hebben gewisseld over de kwestie en een „passend sociaal plan” te hebben voorgelegd. Daarin krijgen de getroffen medewerkers meer dan waar ze wettelijk gezien recht op hebben, waaronder een hogere beëindigingsvergoeding, tekenbonus, outplacement, opleidingsbudget en kosten voor rechtsbijstand.

Bekijk ook: FlixBus neemt rivaal Eurolines over