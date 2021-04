Belastingen op formatietafel: ’Dit raakt iedereen in de portemonnee’

Schiet je er netto mee op als je een dag meer gaat werken? Wat zijn de financiële consequenties als je in het huwelijksbootje stapt of gaat scheiden? Door de huidige jungle van kortingen en toeslagen is dit nauwelijks te berekenen. Alle partijen zijn het erover eens: de belastingen en toeslagen moeten grootschalig op de schop. Maar hoe? Dat wordt een van de hoofdpijndossiers in de formatie. In de podcast Kwestie van Centen analyseren Martin Visser en Herman Stam de monsterklus die de politiek te wachten staat. Komt het nieuwe kabinet met een radicale belastinghervorming en wat zullen wij daarvan merken?