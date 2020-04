’Ik begrijp de argwaan richting de bankensector’

Vertrekkend ceo Kees van Dijkhuizen werkt ’meer dan 100%’ in zijn laatste weken bij ABN Amro. Ⓒ Foto ANP

Kees van Dijkhuizen dacht dat hij stapje voor stapje afscheid zou nemen van ABN Amro. Hoewel zijn pensioen op 22 april aanvangt, is de ceo in zijn laatste weken drukker dan ooit. „Ik ben full swing crisismanager, dat ligt me wel.” Het is alle hens aan dek om tienduizenden mkb’ers te helpen. „Maar we kunnen niet blind alles geven, we hebben een zorgplicht.”