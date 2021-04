Minister: ’Stutten KLM nog geen acute noodzaak’

Den Haag heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de Europese Commissie over een nieuwe steunronde. Hoekstra geeft toe dat bij een nieuwe steunronde de kans groot is dat KLM slots moet inleveren op Schiphol. Die impact wil de minister meewegen in de vraag of en hoe nieuwe steun nodig is.

Den Haag stelt verder dat de vooruitzichten en verwachtingen over het herstel van de sector ’weliswaar positief zijn’, maar dat er nog steeds ’veel onzekerheid’ is. Hoekstra en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) willen de komende tijd onderzoeken hoe de luchtvaartsector zich gaat herstellen. Ze sluiten een nieuwe steunronden niet uit.

Staatsbelang

De Franse Staat heeft dinsdag bekendgemaakt het belang in moederbedrijf Air France KLM op te plussen naar 29 procent. Nederland heeft een belang van 14 procent. Door de stap van Parijs neemt dit af naar 9,3 procent.

Hoekstra schrijft aan de Kamer dat Nederland heeft besloten om het belang niet te vergroten. Volgens hem heeft de wijziging in de verhoudingen „geen gevolgen voor de borging van de publieke belangen.”

