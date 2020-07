Fed verlengt stimuleringsprogramma's tegen crisis

Dat maakte de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten bekend.

Volgens de Fed zorgt de verlenging voor meer zekerheid op de financiële markten over de steun van de centrale bank tegen de coronacrisis. De Fed begint dinsdag aan een tweedaagse beleidsvergadering. Woensdag wordt dan het rentebesluit bekendgemaakt.

Naar verwachting zal de Amerikaanse centrale bank geen wijzigingen in het beleid gaan aankondigen. Fed-voorzitter Jerome Powell zal een toelichting geven op het rentebesluit.

De Fed heeft hard ingegrepen bij de start van de coronacrisis. Waar het stelsel van centrale banken zich voorheen alleen bemoeide met banken en financiële instellingen, is er nu ook een programma voor mkb-bedrijven opgetuigd. Die konden namelijk niet zo makkelijk aankloppen bij de bank, vanwege de grote klappen die mkb-bedrijven oplopen.

Tot nu toe valt het mee met het aantal bedrijven en banken dat zich bij de Fed meldt voor een van de 11 steunprogramma’s. Maar de Fed houdt de hulplijnen open omdat de corona-uitbraak in de VS voorlopig niet achter de rug is, en ook voor het geval de beurzen weer instorten.