SBM nadert deal met Petrobras over FPSO

Het leasecontract zal gelden voor een periode van 22,5 jaar. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De Mero 2 is nog in aanbouw. Daarmee zijn twee van de drie FPSO's die gebaseerd zijn op de Fast4Ward-technologie al toegewezen aan projecten.

De Mero 2 wordt ontworpen om 180.000 vaten olie per dag te kunnen produceren. Daarnaast kan het 250.000 vaten water per dag injecteren en 12 miljoen kuub gas per dag verwerken. De opslagruimte wordt minimaal 1,4 miljoen vaten ruwe olie per dag. De oplevering van het schip staat gepland voor 2022.