Financiële reserves huishoudens én bedrijven stijgen tijdens coronacrisis

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ FOTO Getty Images

Amsterdam - Bedrijven buiten de financiële sector, hebben in coronatijd hun financiële reserves flink zien stijgen. In totaal met €94,2 miljard. De stijging komt door hogere bedrijfswinsten in 2021, maar ook doordat bedrijven een groter deel van die winst op de bankrekening stalden, in plaats van te investeren. Dit blijkt uit de analyse ’Overheid helpt bedrijven en huishoudens door coronajaren’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vrijdag gepubliceerd wordt.