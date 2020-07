Sterkste daling industriële productie in ruim elf jaar

Vooral in de transportmiddelenindustrie bleef de situatie uiterst moeizaam. De daling hier van 38,6 procent was toch net iets minder sterk dan een maand eerder. Dit kwam vooral doordat in de auto-industrie een aantal grote fabrieken weer open gingen. In bijna alle bedrijfsklassen van de industrie lag de productie lager dan vorig jaar. Dat gold niet voor de machine- en de tabaksindustrie.

Verder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen verder herstelt. In juni waren ondernemers in de industrie opnieuw minder negatief dan een maand eerder. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm.