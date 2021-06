Jonge thuiswerker vreest kink in carrière

Dat is toch cruciaal om de werkgever te laten zien dat je meer in je mars hebt. Het is ook de groep waar meer dan helft voor de coronacrisis zelden tot nooit vanuit huis werkte en in het coronajaar de groep die juist het meest vanachter de keukentafel werkte.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 17.000 Europese werknemers van onderzoeksbureau Yonder, in opdracht van cloudbedrijf Workday.

Ruim 60% van de Nederlandse werknemers werkte vorig jaar thuis. Ons land is daarmee in vergelijking met andere Europese landen een middenmoter. De Britten werkten met 70% van de werknemers het meest thuis. Duitsers zaten weer vooral op kantoor; maar iets meer dan de helft van de Duitse werknemers werkte vanuit huis.

Minder gestrest

Hoewel een flink deel van de jongere werknemers worstelt met het thuiswerken, zijn Nederlandse werknemers het thuiswerken over het algemeen beter doorgekomen dan werknemers in omringende landen. Zo waren de Hollandse thuiswerkers minder gestrest en waren zij ook positief over het contact met hun leidinggevenden, aldus het onderzoek.

Ook hier had de jongere werknemer het lastiger en had deze meer moeite om gemotiveerd te blijven. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat bij werknemers tot 34 jaar vaker jonge kinderen hebben.

De 55-plussers zijn het meest relaxed door de hele thuiswerkperiode gekomen.