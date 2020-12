Baas en personeel komen er bij ontslag steeds vaker zonder rechter uit

Thuiswerken: je hebt er nog geen officieel recht op. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Ondanks dat werkgevers dit jaar een nieuw ontslaggrond kregen, was er een duidelijke afname van het aantal ontslagzaken. Voor zowel werkgever als werknemer is het in de meeste gevallen beter om er samen uit te komen.