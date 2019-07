Specsavers boekt recordomzet in Nederland

De opbrengsten van Specsavers in Nederland bedroegen in het afgelopen gebroken boekjaar 150 miljoen euro. Op jaarbasis groeide de optiekketen met 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gehele bedrijf, dat actief is in tien landen, zette inkomsten van 3 miljard euro in de boeken, wat een groei van 6 procent vergeleken met de vorige zomer voorstelde.

De hoordivisie was de voornaamste drijfveer achter de groei. De afzet van hoortoestellen ging in de meetperiode met 20 procent omhoog. Volgens Specsavers is de stijging vooral te danken aan de eigen verkoopstrategie. Klanten kunnen twee hoortoestellen afnemen zonder bijbetaling, ongeacht hun verzekering.

Ook bij de optiektak gingen de zaken goed. Specsavers trok klanten aan met het aanbieden van oogonderzoek door optometristen. Daar maakten inmiddels zo'n 20.000 mensen gebruik van, aldus de onderneming.