Novisource blijft bij verwachtingen

Daarbij verwacht Novisource dat de opbrengsten in de tweede helft van het jaar ongeveer gelijk zullen zijn aan de eerste zes maanden. De operationele ontwikkeling in het derde kwartaal lag in lijn met de eerste zes maanden, aldus Novisource. De omzet daalde maar door kostenbeheersing is de winstgevendheid toegenomen. In het derde kwartaal werd overigens ook een ING-lening voortijdig afgelost. De kaspositie bedroeg medio 2019 zo'n 2,6 miljoen euro.

Novisource stootte vorig jaar zijn contracting-activiteiten af en richt zich nu alleen nog op de consultancy-activiteiten en de groei daarvan.