Hogere winst voor optimistisch ASML

De netto-omzet bedroeg in het afgelopen kwartaal 3,3 miljard euro, ruim een derde (35 procent) meer dan in de eerste drie maanden van het jaar. ASML was daarbij ook winstgevender, onder andere door hogere marges op de hypermoderne EUV-machines die het bedrijf heeft geïnstalleerd. Met deze machines kunnen steeds kleinere chips worden gemaakt. Ook met de vorige generatie chipmachines van ASML werd meer winst behaald. Onder de streep resteerde 751 miljoen euro, fiks meer dan de nettowinst van 391 miljoen euro in het eerste kwartaal.

Stijgende vraag naar geheugenchips

Topman Peter Wennink rekent op verdere omzetgroei in het derde kwartaal en heel het jaar, afgaande op de stijgende vraag naar geheugenchips. Door het toegenomen thuiswerken als gevolg van lockdowns, wordt er meer geïnvesteerd in datacenters waarvoor de halfgeleiders nodig zijn. „Als je dat bij elkaar optelt, weet je dat 2020 een jaar van groei zal zijn in termen van omzet en winstgevendheid”, zegt hij in een toelichting.

Vrijwel alle grote chipmakers, zoals TSMC, Intel en Samsung, zijn klant van ASML. Uit resultaten van die bedrijven kwam eerder al naar voren dat de halfgeleidersector meewind heeft door werken op afstand. Dat compenseert voor een groot deel de verwachte daling van de consumentenuitgaven in crisistijd, stelt Wennink.

In het eerste kwartaal was de situatie rond het coronavirus nog zo onzeker dat ASML zich niet aan een voorspelling waagde voor de volgende drie maanden. Nu doet het bedrijf dat wel voor het derde kwartaal, waarin de opbrengsten naar verwachting tussen de 3,6 miljard en 3,8 miljard euro zullen liggen.

Orderboek leger, overname Berliner

Het orderboek was wel leger dan in de eerste drie maanden van het jaar. Alle definitief bevestigde orders hadden in het tweede kwartaal een waarde van 1,1 miljard euro. Dat was veel minder dan de 3,1 miljard euro aan bestellingen in het eerste kwartaal.

ASML kondigde bij zijn kwartaalresultaten ook de overname aan van het Duitse Berliner Glas. Dit ruim 1000 medewerkers tellende bedrijf maakt geavanceerde optische onderdelen, zoals lenzen, die van pas komen bij de verdere ontwikkeling van chipmachines. Welk bedrag met de overname is gemoeid, maakte ASML niet bekend.

"Omzet iets onder verwachting, vooruitzichten ongewijzigd"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„De omzet van 3,3 miljard euro die ASML rapporteert, ligt iets onder de verwachting van analisten omdat het bedrijf vanwege Covid-gerelateerde problemen de opbrengst van twee van de negen systemen die het heeft geplaatst nog niet kunnen inboeken. Was dat wel gelukt, dan was 3,6 miljard euro omzet gehaald, vertelde topman Peter Wennink in een toelichting. De vooruitzichten houdt ASML ongewijzigd. Opvallend is wel dat het bedrijf met ruim een miljard euro aan nieuwe orders, zijn orderboek veel minder zag aandikken dan in voorgaande kwartalen. „Dat lijkt laag in vergelijking met de twee voorgaande kwartalen die in totaal 5,5 miljard euro opleverden, maar dan moet je kijken naar waar we staan vanuit het oogpunt van het orderboek en dan zie je dat ons orderboek goed is voor net onder de 10 miljard euro waarvan 54 EUV-systemen, en dat we goed voorbereid zijn voor groei voor de rest van het jaar en ver in 2021”, zei Wennink.”

