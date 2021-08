Premium Het beste van De Telegraaf

Investeerders pompen honderden miljoenen in oprukkende bedrijven Binnen 20 minuten een banaan aan huis geleverd dankzij flitsbezorgers: ’We zijn een verwende samenleving’

Door Ertan Basekin Kopieer naar clipboard

Een steeds vertrouwder beeld in de grote steden: een flitsbezorger op weg naar een klant die staat te springen om boodschappen. Ⓒ Eran Oppenheimer

Flitsbezorgers als Gorillas, Flink, Getir en Zapp schieten als paddenstoelen uit de grond. De bezorgers, die boodschappen in recordtijd thuis afleveren, domineren sinds kort het straatbeeld in steden als Amsterdam en Leiden; en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat heel Nederland gebruik kan maken van deze snelheidsduivels op de fiets. Investeerders pompen honderden miljoenen in de bedrijven. „Consumenten zijn nu gewend om boodschappen thuis geleverd te krijgen en willen ervoor betalen.”