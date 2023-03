Beursblog: afkoeling inflatie VS brengt AEX verlichting tegen bankenstress

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Na de sombere gang van zaken een dag eerder heeft de AEX dinsdag een fraaie opleving in gang gezet. Beleggers keren over de gehele linie terug in de markt nadat een meevallend Amerikaanse inflatiecijfer de hoop aanwakkerde op een mildere renteingreep door de Federal Reserve. Vooral techfondsen vallen in de smaak. Verzekeraars zitten in de achterhoede.