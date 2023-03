Ziekteverzuim loopt verder op: vooral bij werknemers in zorg

Volgens het CBS lag het ziekteverzuimpercentage in de laatste drie maanden van 2022 op 5,6 procent. Dat betekent dat 56 van elke duizend te werken dagen werd verzuimd vanwege ziekte, legt het statistiekbureau uit. Daarbij plaatst het CBS wel een kanttekening. Zo ligt het verzuim in het eerste en laatste kwartaal van een jaar over het algemeen wat hoger dan in de tussenliggende periodes.

Bedrijfstakken

Het CBS concludeert dat het ziekteverzuim in de meeste bedrijfstakken is toegenomen. Het hoogst was deze in de gezondheids- en welzijnszorg, met een verzuimpercentage van 8 procent. Dat zit net iets onder het hoogste niveau van 8,1 procent in 2000. Binnen deze bedrijfstak bleven bovengemiddeld veel mensen (9,3 procent) door ziekte thuis in de verpleging, verzorging en thuiszorg.

In het openbaar bestuur was de grootste stijging zichtbaar, van 5,7 procent in 2021 naar 6,4 procent in 2022. Volgens het CBS komt het percentage daarmee voor het eerst in negentien jaar tijd boven de 6 procent uit. In de landbouw- en visserijsector was het ziekteverzuim in het vierde kwartaal het laagst met 3,3 procent.

Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare concludeerden eind vorige maand ook al dat het aantal zieke werknemers hoog blijft. Vooral mensen met psychische klachten die zes weken of langer ziek zijn, krikken het verzuimpercentage al een aantal jaren op. Daaronder vallen stressgerelateerde klachten zoals overspannenheid, burn-outs of depressies. Volgens ArboNed ligt iemand met een burn-out er bijvoorbeeld gemiddeld 279 dagen uit.