Concurrentiebeding kan hard uitpakken, merkt autoverkoper

De verkoper nam vorige maand ontslag bij autohandel Van Mossel in Zaandam, na een dienstverband van vier jaar. Per 1 november wilde hij aan de slag bij concurrent Ursem Barten in Zwaag. Daarbij was hij even vergeten dat hij een jaar eerder zijn handtekening onder het concurrentiebeding had gezet.

Van Mossel hield hem daaraan. Bij de rechtbank in Zaanstad probeerde de verkoper eronderuit te komen. Zijn oude werkgever stelde dat het beding noodzakelijk is om te voorkomen dat de man zijn ’uitgebreide kennis ten aanzien van de specifieke werkwijze van Van Mossel’ gebruikt bij Ursem Barten.

De verkoper voerde aan dat hij zelf een zwaarwegend belang heeft om bij Ursem Barten te gaan werken: hij verdient er een hoger salaris, zijn werkweek is korter en zijn reistijd korter. Ook noemde hij de regionale beperking van 50 kilometer rond Zaandam ’onredelijk beperkend’, omdat hij net in de buurt een huis had gekocht.

De rechtbank hield de verkoper echter aan zijn woord. Zijn belangen wogen niet zwaar genoegd. Buiten de straal van 50 kilometer was voldoende werk te vinden, vond de rechtbank „Ook kan hij buiten de autobranche werkzaam zijn en staat het hem vrij om na 31 oktober 2022 overal weer als autoverkoper te gaan werken.