Britten naar de stembus, pond licht omhoog

Een Britse stembusgang, gewenst door premier Boris Johnson, werd lang tegengehouden door oppositiepartij Labour, maar die laten hun bezwaren varen nu Johnson heeft beloofd om pas na de verkiezingen opnieuw een Brexit-wet in stemming te brengen.

De verkiezingen betekenen dus dat de Britten nog langer in de EU blijven, en dat is in de ogen van valutahandelaren goed nieuws. Maandag werd duidelijk dat de regeringsleiders in Brussel de Brexit tot uiterlijk eind januari willen uitstellen.