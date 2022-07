Toezichthouder ACM geeft netbeheerders voorschot bij hoge energieprijzen

Dat meldt de ACM vrijdagochtend.

De toezichthouder zegt met het voorschot te willen voorkomen dat deze regionale netbeheerders door hun fors gestegen kosten minder geld overhouden om te investeren in projecten die belangrijk zijn voor de overgang van fossiele energie zoals gas naar duurzamere vormen zoals groene stroom van windparken.

De bedrijven worden gecompenseerd voor de zogeheten netverliezen, de energie die tijdens het transport en bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning verloren gaat. Deze kosten voor netverlies worden via de transporttarieven altijd bij eindgebruikers in rekening gebracht.

Verrekening

Vanwege de onverwachte sterke stijging van de netverlieskosten als gevolg van de hoge energieprijzen dit jaar, zegt de ACM deze kosten van 2022 voor de regionale netbeheerders elektriciteit 'na te calculeren'. Het duurt normaal twee jaar voordat netbeheerders geld krijgen. De ACM haalt die calculatie vanwege de extreme omstandigheden in de markt, waarbij een aantal aanbieders van energiecontracten omviel, nu naar voren.

Het verrekent kosten die netbeheerders in 2022 hebben gemaakt al in de tarieven voor het jaar 2023. Dat moet ervoor zorgen dat er voldoende kapitaal komt om investeringen in een duurzamer netwerk voort te zetten, aldus de toezichthouder.

TenneT, verantwoordelijk voor alle hoogspanningskabels in Nederland, krijgt dat voorschot voor de netverliezen niet. Het is volgens de ACM en TenneT niet nodig, omdat het bedrijf het gewenste stabiele tariefverloop voor komend jaar kan waarborgen. De ACM kijkt nu hoe het TenneT in de overspannen energiemarkt kan helpen.