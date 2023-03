Duitse topeconoom vreest voor nieuwe ’inflatieschokken’

Dat zegt Otmar Issing, een van de grondlegger van de euro, in een interview met persbureau Bloomberg. De 86-jarige Duitse topeconoom was de eerste hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB) in 1998.

„Ik verwacht dat er loonsverhogingen aan komen die nieuwe inflatieschokken zullen veroorzaken”, zo zegt Issing. Afgelopen week waren er veel inflatietegenvallers in Europa. In Nederland, Frankrijk en Spanje bleek de inflatie in februari te zijn gestegen, in Duitsland bleef de inflatie gelijk. In Nederland was de gemiddelde prijsstijging 8%, tegen 7,6% in januari. Voedingsmiddelen werden 15% duurder.

Gemist

Issing is zeer kritisch over de ECB. „De beste aanpak is om snel in actie te komen”, zegt hij over de strijd tegen de inflatie. „De ECB heeft dat behoorlijk gemist.” Hij wijst erop dat het algehele prijspeil al voor de oorlog in Oekraïne begon te stijgen. „Ik heb nooit begrepen waarom de ECB zo lang negeerde dat de inflatie aan het stijgen was.”

Eind juli 2022 verhoogde de ECB de rente in reactie op de hoge inflatie. In Nederland was de inflatie toen al meer dan 10%. In een reeks grote stappen is de rente toen verhoogd van -0,5% medio vorig jaar naar 2,5% in februari. ECB-president Christine Lagarde noemt het in een kranteninterview ’zeer, zeer waarschijnlijk’ dat de rente deze maand tot 3% wordt verhoogd.

Tandpasta

Donderdag komt het Centraal Planbureau met nieuwe ramingen voor de Nederlandse economie. In december rekende het CPB nog op een inflatie van 3,5% voor dit jaar. ABN Amro en ING rekenen op circa 4,5% prijsstijging dit jaar. „Inflatie is als tandpasta”, stelt Jan-Paul van de Kerke, econoom bij ABN Amro. „Als het eenmaal de tube uit is, krijg je het er moeilijk weer in.”