Mediahuis en NDC voeren overnamegesprekken

NDC is nu nog eigendom van FB Oranjewoud en JM Fonds. Tot dusver verlopen de gesprekken constructief, aldus Mediahuis en NDC in een gezamenlijke verklaring. Volgens de uitgevers is het nog te vroeg om uitspraken te doen over de uitkomst van de onderhandelingen.

Mediahuis geeft naast De Telegraaf ook regionale dagbladen als de Gooi- en Eemlander en het Noordhollands Dagblad uit, net als NRC en De Limburger.