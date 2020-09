Ook armlastig NDC prooi voor Mediahuis

Een ervaren fusie- en overnameadviseur die de sector goed kent, noemt een overname logisch. „NDC was eigenlijk de laatste Nederlandse krantenuitgever die nog overgenomen kon worden,” schetst hij de rap geconsolideerde Nederlandse mediasector, waarbij de twee Belgische uitgevers DPG (De Persgroep) en Mediahuis de afgelopen 20 jaar vrijwel alle Nederlandse krantenuitgevers op de kop tikten. Beide Belgische uitgevers streven een strategie van schaalvoordelen en kostenefficiëntie na. Bovendien keken TMG, de toenmalige uitgever van de Telegraaf, en NDC al eerder naar een samengaan, en werken ze al samen bij de bezorging.

De laatste grote overname in de sector in ons land was die van TMG, uitgever van onder meer De Telegraaf, door Mediahuis, dat daarna als een Rupsje Nooitgenoeg het vizier op Luxemburg en Ierland richtte, alvorens het NDC-kantoor in Leeuwarden aan te doen. Mediahuis geeft ook nog NRC uit.

NDC Mediagroep staat er financieel al jaren beroerd voor. Het concern werd begin 2013 van de ondergang gered door ING en participatiemaatschappij FB Oranjewoud en Je Maintiendrai, twee ideële Friese aandeelhouders. Sindsdien is er fors gereorganiseerd bij NDC, dat in 2018 een omzet van €116 miljoen maakte, en een nettoverlies leed van €4,3 miljoen. Een nieuwe reorganisatie kon afgelopen jaar alleen worden uitgevoerd met financiële steun van de aandeelhouders.