Column: centrale banken blussen branden die ze zelf aangestoken hebben

Financiële instabiliteit en klimaatverandering. Dat zijn twee belangrijke bronnen van angst onder centrale bankiers. Financiële instabiliteit kan ontstaan doordat winstgevendheid van banken onder druk staat, de koersen op de financiële markten of de huizenprijzen dalen omdat beide zodanig fors zijn gestegen dat de zorgen over overwaardering toegenomen zijn of de schulden bij bedrijven te zwaar gaan wegen, concludeerde de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs.