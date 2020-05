José van Dijck houdt toezicht op Rijksmuseum

Van 2015 tot 2018 was zij president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Van Dijck studeerde literatuurwetenschap en Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1992 aan de Universiteit van Californië in San Diego. Ze was eerder werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Maastricht en Universiteit van Amsterdam. Zij volgt mr. Marjan Oudeman op die aftreedt wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van acht jaar.

José van Dijck: „In het Rijksmuseum komen wetenschap, onderwijs, cultuur en media op een prachtige manier samen en daar wil ik me graag voor inzetten.” De overige leden van de Raad zijn: voorzitter Alex Wynaendts (ceo van Aegon), vicevoorzitter Heleen Kersten (partner advocatenkantoor Stibbe), Naima Azough (zelfstandig adviseur maatschappelijke vraagstukken), Hans Goedkoop (historicus en presentator televisieprogramma’s), Sir John Leighton (directeur National Galleries of Scotland) en Chris Vogelzang (ceo Danske Bank).