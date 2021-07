Van coronacrisis naar werkcrisis: hoe komen we hieruit?

Premium Financieel

Nieuwe aandeelhouders voor doorstartend Mise en Place

Horecauitzendbureau Mise en Place was een van de eerste grote bedrijven die failliet ging in de coronacrisis. Een persoonlijk drama voor de Limburgse ondernemer Charles van Goch, die op het hoogtepunt duizenden mensen voor het bedrijf had werken. Nu is er een doorstart en stappen er twee nieuwe aand...