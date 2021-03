Techaandelen in VS weer hard onderuit

De rust op de obligatiemarkten leek de afgelopen dagen weer wat te zijn teruggekeerd, maar woensdag liepen de rentes weer stevig op. En wel met 6 basispunten tot 1,46% voor 10-jaars staatspapier. Vooral hooggewaardeerd technologieaandelen hebben hier last van, omdat hun toekomstige winsten hierdoor een lagere waarde krijgen.

Dit is terug te zien in de beursgraadmeters. Terwijl de Dow Jones-index het verlies tot 0,4% beperkte, sloot de Nasdaq-index 2,7% lager.

Het om half drie verstuurde rapport van salarisstrookverwerker ADP gooit ook roet in het eten. Daaruit blijkt dat de banengroei vorige maand 117.000 bedroeg, aanzienlijk minder dan de ongeveer 175.000 die economen gemiddeld genomen voorzagen.

Tesla zakte 4,8%, ondanks een koersdoelverhoging door de Zwitserse bank UBS naar $725. Dinsdag belandde de koers na een min van 4,5% voor het eerst dit jaar onder $700, na het nieuws dat Tesla’s aandeel in de Europese markt van elektrische auto’s in januari is gekrompen.

Zoom ging nog eens 8,4% omlaag. Dinsdag verloor het bedrijf achter de videovergaderdienst al 9%, ondanks meevallende cijfers over het afgelopen jaar. Beleggers vragen zich af of de waardering niet te hoog is opgelopen, vanuit de gedachte dat de groei na de coronapandemie waarschijnlijk sterk zal afnemen.

General Electric leverde met een plus van 3,7% een belangrijke positieve bijdrage aan de Dow Jones. Het industrieconglomeraat profiteerde van een positief rapport en een koersdoelverhoging door UBS.

ExxonMobil en Chevron deden met winsten van 0,9% respectievelijk 1,3% in reactie op de oplopende olieprijzen eveneens een duit in het zakje. De verwachting is dat landen aangesloten bij oliekartel OPEC en diens bondgenoten donderdag zullen beslissen om de productie voorlopig niet op te voeren. Door de productie te beperken willen de landen de olieprijzen stutten. ExxonMobil maakte bekend zijn personeelsbestand in Singapore, waar het grootste olieraffinage- en petrochemische complex is gevestigd, met ongeveer 7% te willen inkrimpen. Dit vanwege "ongekende marktomstandigheden" als gevolg van de coronapandemie.