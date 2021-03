’Wall Street begint voorzichtig na zwak banenrapport’

De indexfutures wijzen op een 0,1% hogere opening van de Dow Jones-index en een 0,2% lagere opening van de Nasdaq-index.

Aanvankelijk zag het er beter uit, maar het om half drie verstuurde rapport van salarisstrookverwerker ADP gooit roet in het eten. Daaruit blijkt dat de banengroei vorige maand 117.000 bedroeg, aanzienlijk minder dan de ongeveer 175.000 die economen gemiddeld genomen voorzagen.

Tesla herstelt waarschijnlijk enigszins van de tik van 4,5% op dinsdag, geholpen door een koersdoelverhoging door de Zwitserse bank UBS naar $725. Dinsdag belandde de koers voor het eerst dit jaar onder $700, na het nieuws dat Tesla’s aandeel in de Europese markt van elektrische auto’s in januari is gekrompen.

Voor Zoom wacht een ongeveer 2% hogere opening. Dinsdag verloor de videodienst nog 9%, ondanks meevallende cijfers over het afgelopen jaar. Beleggers vragen zich af of de waardering niet te hoog is opgelopen, vanuit de gedachte dat de groei na de coronapandemie waarschijnlijk sterk zal afnemen.