’Heibel tussen Air France KLM en Frankrijk over lening’

Dat meldt de Franse krant Les Echos. Het bedrijf staat vrijwel helemaal stil als gevolg van de coronapandemie. Als gevolg daarvan zijn Air France KLM en de banken bezig met ’intense’ gesprekken over een miljardenlening, die volgens geruchten €6 miljard zou bedragen. Topman Ben Smith van Air France KLM wil dat de Franse staat ook voor 90% garant staat, net als Nederland.

Maar Frankrijk wil niet verder gaan dan 75%, ondanks de uitspraak van de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire eerder deze week dat hij bereid is tot massieve steun om ’het kroonjuweel’ te redden.

Duurder

De lagere garantstelling maakt de leningen voor Air France duurder, maar kan ook KLM in de wielen rijden als het bankenconsortium en de staten koersen op één leningenpakket. De hogere garantie van de Nederlandse Staat heeft waarschijnlijk te maken met de omvang van het bedrag voor KLM. Insiders melden aan De Telegraaf dat KLM minder dan € 2 miljard nodig zou hebben in deze fase. Maar omdat de Nederlandse staat ook de tweede aandeelhouder is van de holding in Parijs, kan het zijn dan ze ook garant moet staan voor Air France. De lijn in het dilemma rond de coronasteun tot nu toe was dat Nederland de leningen voor KLM zou borgen.

Hoge kosten

KLM stond er voor de coronacrisis financieel iets beter voor. Air France heeft als het jarenlang uitblijven van de structurele arbeidshervormingen een te hoge kostenbasis. KLM besloot vanaf 2015 meer uren te draaien, waardoor er meer routes gevlogen konden worden. Hierdoor groeide het aantal passagiers, omzet en winst van KLM. Bij de Franse divisie is deze slag tot op de dag van vandaag uitgebleven. In 2019 verdiende Air France in het eerste volle jaar onder het leiderschap van Ben Smith slechts €280 miljoen, waarvan bijna de helft toe te rekenen is aan het onderhoudsbedrijf.

Twee jaar

Momenteel krijgen de beide luchtvaartmaatschappijen al staatssteun om de loonkosten te kunnen betalen. Dit gaat om regelingen die voor het hele bedrijfsleven beschikbaar zijn. De miljarden van de banken zijn voor de periode daarna. Topvrouw Anne Rigail van Air France zei eerder dat het nog twee jaar kan duren voordat het luchtverkeer zich genormaliseerd heeft. Donderdagavond maakte Air France KLM bekend dat het geld na de zomer echt op is, als er geen extra financiële steun skomt. De verwachting is dat de luchtvaartmaatschappijen in de eerste periode post-corona nog last hebben van reisrestricties. Daardoor kunnen ze de vloot niet optimaal benutten. Bovendien is nog niet duidelijk of de zakelijke reizigers terug zullen komen in de mate als voor de coronacrisis door de dreigende recessie en de doorbraak van videovergadering.