Werknemers vrezen corona op te lopen op werkvloer

Aan het FNV-onderzoek deden ruim 10.000 leden mee. Van de mensen die hun werk alleen op de werkvloer kunnen uitoefenen, is 65 procent bang daar corona op te lopen, aldus FNV. En 45 procent vindt dat zijn werkgever onvoldoende coronamaatregelen neemt. Volgens de FNV vinden werkgevers regelmatig dat werknemers gewoon moeten komen werken bij milde klachten. Daarnaast wordt er te vaak onvoldoende afstand gehouden.

CNV hield een rondgang onder 1200 werkenden met een fysiek beroep die niet thuis kunnen werken. 71 procent van de ondervraagden zegt zich onveilig te voelen wat betreft een mogelijke coronabesmetting. 63 procent van de werkenden ziet de aandacht voor de coronamaatregelen op de werkvloer de laatste tijd verslappen. 70 procent van de ondervraagden zegt daardoor een verhoogd risico te hebben om een coronabesmetting op te lopen op het werk. Een kwart van de ondervraagden zou liever thuis werken vanwege het risico op een coronabesmetting.

’Zorgelijke uitkomsten’

„Dit zijn zorgelijke uitkomsten”, aldus Piet Fortuin, voorzitter van CNV. „Het is onbestaanbaar dat we al tien maanden in deze crisis zitten, maar miljoenen Nederlanders zich nog steeds onveilig voelen op het werk. De buschauffeurs, productiemedewerkers, zorgpersoneel, supermarktmedewerkers, pakketbezorgers, beveiligers. Dag in dag uit staan ze klaar om Nederland door de crisis te helpen. Zij kunnen niet veilig thuiswerken maar lopen door hun werk een verhoogd risico op besmetting.”

CNV ziet graag dat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vaker onaangekondigd gaat controleren op veiligheid op de werkplaats. „Als de veiligheid niet op orde is, volgt er een boete”, pleit Fortuin. CNV roept bovendien werknemers die zich onveilig voelen op de werkvloer zo veel mogelijk op om zich te melden bij de Inspectie SZW.

Nieuwe variant

FNV-vicevoorzitter Jong geeft aan dat de angst voor besmetting groter is dan tijdens een onderzoek in november, toen 62 procent daar bang voor was. „Waarschijnlijk vanwege de nieuwe variant. De overheid kan een veilige en gezonde werkplek, zo blijkt, niet zomaar overlaten aan werkgevers. Her en der de arbeidsinspectie erop afsturen is echt onvoldoende. Ik verwacht van de overheid dat ze hierop steviger gaat sturen, maar die hoor ik alleen maar over thuiswerken.”