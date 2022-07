Rollen nu omgedraaid: bedrijf komt solliciteren

Premium Columns

T-Rex: hoe de jager klikaas werd

Welkom in de wondere wereld van de wetenschap. Deze zondag behandelen wij de kwestie van de korte armpjes. Of het nu evolutie is geweest of goddelijke schepping; het blijft een raadsel waarom de meest dodelijke onder de dinosaurussen, de T-Rex, van die ondermaatse armpjes had.