Biedingsbericht Takeaway voor fusie Just Eat

De fusie tussen Takeaway en Just Eat moet lopen via een aandelendeal. Eerder deze maand maakte Takeaway bekend dat zijn plan voor een fusie met Just Eat is aangescherpt. Het Nederlandse bedrijf mikt nu op steun van 75 procent van de aandeelhouders. Eerder werd nog geen drempelwaarde gemeld. De aanscherping moet meer zekerheid geven over de deal. Het bestuur van Just Eat liet weten achter het bod van Takeaway te staan.

Topman Jitse Groen van Takeaway zei dat met de publicatie een belangrijke stap wordt gezet richting de vorming van 's werelds leidende bedrijf bij maaltijdbezorging. Als de fusiedeal doorgaat, wordt Just Eat Takeaway.com gevestigd in Amsterdam, maar neemt het de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt opgezegd.

Prosus

Onlangs deed het in Amsterdam genoteerde Prosus zijn bod op Just Eat formeel uit de doeken. Dat bod bedraagt 710 pence per aandeel. Prosus zette de deadline voor de deal op 11 december en roept aandeelhouders van Just Eat op om het bod te accepteren. Als 75 procent van de stukken wordt aangemeld, doet Prosus zijn bod gestand.

Prosus liet in een reactie op het bericht van Takeaway weten dat het in gesprek blijft met aandeelhouders van Just Eat en hen aandringt het bod van Prosus te accepteren. De techinvesteerder zei dat er aanzienlijke risico's zijn verbonden aan het voorstel van Takeaway voor de aandeelhouders van Just Eat. Volgens het bedrijf blijft Takeaway de inspanningen onderschatten die nodig zijn om de uitdagingen bij Just Eat het hoofd te bieden. Prosus noemt als voorbeelden de benodigde investeringen in product, technologie, marketing en bezorging.